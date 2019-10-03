شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يلتقي وفد شركة «سيسكو» العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، وفد من شركة «سيسكو» العالمية، بحضور الدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للشؤون الفنية، والمهندس أيمن الجوهري، رئيس شركة «سيسكو» في مصر وشمال إفريقيا والشام، وباستورا ڤاليرو، نائب رئيس الشركة للعلاقات الحكومية والسياسات على مستوى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وروسيا.

أكد «عبدالغفار»، خلال اللقاء، أهمية تأهيل وتدريب أعضاء هيئات التدريس والطلاب والعاملين في وحدات تكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءتهم التكنولوجية، بالإضافة إلى رفع قدرات الخريجين، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، من خلال تعاون أكاديميات سيسكو مع الجامعات المصرية، فضلًا عن إقامة دورات وكورسات تدريبية لهذا الغرض، مشيرًا إلى تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية خلال عامين، سواء على المستوى الإدارى أو التعليمى، وذلك من خلال الاستفادة من التجربة الصينية، والشركات المتخصصة في هذا الشأن.

أشار الوزير إلى اهتمام القيادة السياسية بمراعاة تطوير منظومة التعليم العالى وفقًا لمتطلبات العصر والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا البازغة، وسرعة دمج تخصصات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات بمناهج التعليم بالجامعات المصرية، وتطوير المناهج الدراسية بما يلائم احتياجات العصر، واستحداث برامج وتخصّصات جديدة تتطلبها سوق العمل.

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من جهته، أكد المهندس أيمن الجوهري تعاون الشركة في مجال التحول الرقمي مع القطاعات الحكومية بشكل عام، وفي مجال التعليم العالي على وجهة الخصوص، وذلك من خلال توفير التكنولوجيا الجديدة في الوزارة والجامعات المصرية؛ لتأهيل وتدريب العاملين ورفع كفاءتهم التكنولوجية.

أضاف «الجوهري» أن شركة سيسكو كانت الشريك الرئيسي للوزارة في العديد من الفعاليات منها المنتدى الأول للتعليم العالى والبحث العلمى خلال شهر أبريل الماضي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا المؤتمر الدولى الأول لتأثير الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيات المعلومات الحديثة في بناء مجتمع المعرفة والابتكار المصرى، والذي عقد خلال شهر سبتمبر الماضى، كما أن الشركة تقوم بتدريب عدد 5000 طالب سنويا في الجامعات المصرية على برامج تكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن الشركة قامت خلال العقدين الأخيرين باستثمارات في مجال التعليم بمصر بقيمة تتجاوز 32 مليون دولار، وتدريب 106 ألف طالب في مصر على تكنولوجيا المعلومات، كما أن شركة سيسكو ساهمت في توفير المقررات التكنولوجية في الجامعات التكنولوجية الثلاث (القاهرة الجديدة،قوسنا، بني سويف) والتي بدأت الدراسة بها مطلع العام الجامعى ٢٠١٩/٢٠٢٠، كما شاركت شركة سيسكو في توفير أحدث التقنيات التكنولوجية لجامعات (العلمين، سلمان، والجلالة).

حضر اللقاء المهندس محمد أبوسديرة، مدير التحول الرقمي بفرع شركة «سيسكو» بمصر، ومحمد الصباغ، المدير الإقليمي للقطاع الحكومي بالشركة، وعزيز محمد، مدي رالشؤون الحكومية للشرق الاوسط وأفريقيا.