شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النواب» يهنئ وزير الدفاع بذكرى انتصارات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد أحمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

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أعرب «عبدالعال»، في برقية التهنئة، عن «الإعزاز والتقدير بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر العزيزة على نفوس المصريين جميعاً، ذكرى النصر العظيم الذي تحقق على أيدي أبطال القوات المسلحة، التي حمت ظهرها جبهة داخلية متماسكة».

أضاف في البرقية: «أنه ليوم مشهود غير وجه التاريخ وارتفعت فيه هامة كل من يسكن الأرض العربية، يوم هزمنا الهزيمة، وتساقطت فيه أحجار خط بارليف كأوراق الخريف تحت أقدام رجال قواتنا المسلحة، ليتحقق فيه لمصر أروع نصر في التاريخ».

وحيا رئيس مجلس النواب، باسم نواب الشعب، رجال القوات المسلحة وشهداءها الأبرار الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الذين صنعوا المعجزات، وبفضلهم خاضت مصر معركة السلام وأعلامها مرفوعة.