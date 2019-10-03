شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتقدم مسيرة شبابية إحتفالاً بالذكرى الـ46 لإنتصارات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، صباح اليوم، المسيرة الشبابية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة إحتفالاً بالذكري الـ46 لإنتصارات حرب أكتوبرالمجيدة بمدينة شبين الكوم، رافقه خلالها وكيل وزارة الشباب والرياضة ووفد بيت العائلة المصرية والمستشار العسكرى للمحافظة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، يأتى ذلك في إطار إحتفالات محافظة المنوفية بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة.

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انطلقت المسيرة من أمام بوابة الإستاد الرياضي مروراً بشارع جمال عبدالناصر وحتى ديوان عام المحافظة بشبين الكوم، فيما عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والسلام الجمهورى وسط حضور جماهيرى مرددين هتافات تحيا مصر والأناشيد الوطنية، وكذا تم عرض فقرة التنورة.

وقام محافظ المنوفية بمصافحة الشباب من حملة الأعلام والحضور المشاركين في المسيرة، مؤكداً على عظمة مصر وقوتها المسلحة وتفوق الجندي المصري وقيادته في التخطيط للمعركة من خلال التدريب وإعداد القوات وإختيار التوقيت المناسب، مشيراً إلى أن ملحمة أكتوبر المجيد زاخرة بنماذج عديدة لا تحصي من هؤلاء الأبطال ممن يستوجب في حاضرنا الحالي الإقتداء بهم لبذل الغالي والنفيس حبا في وطننا الغالي.

كما أكد على دور القوات المسلحة في حفظ أمن وإستقرار البلاد وسلامة أراضيها، مشيداً بما قدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات خلال عقود طويلة وما قدمته من شهداء في الدفاع عن تراب الوطن وإعلاء شأنه عبر عصور التاريخ، موجهاً الجميع بإستمرار العمل والكفاح بروح نصر أكتوبر العظيم لإستكمال طريق التنمية والبناء والعبور لغد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.