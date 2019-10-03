شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان (المناطق) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بأسوان عن فتح الباب للمواطنين لتسجيل أفراد العائلة بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببطاقة الرقم القومي.

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تتم عملية التسجيل من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومي للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد في حالة أن عمر الأولاد دون 18 عام ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومي، ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وبأسرته كاملة، ومن ثم يتم فتح الملف العائلي له ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل ليطمأن المواطن على صحته وصحة أسرته.

وحددت المديرية وحدات ومراكز تسجيل وفتح الملف العائلي في مدينة أسوان بمناطق الشلال- غرب سهيل- كلابشة- الكرور- غرب والمحمودية- المقلة- العلاقي- الكوبانية- ابوالريش قبلي- صحاري )، دراو ( نجع ونس- الجعافرة- الشيخ ابراهيم- الحربياب )، كوم أمبو( سبيل مكي- منيحة- عزبة العرب- الاسماعيلية- حجازة- العتمور قبلي- العتمور المستجد- الكفور- جعفر الصادق- سلوا قبلي- رعاية طفل- الكاجوج)، نصر النوبة ( ابريم- قورته ثالث- العلاقي- وادى العرب- الدر وتنقالة – المالكي- الكرامة- عنيبة )، إدفو شرق( المفالسة- المحاميد- اللديد- العوينية- الشراونة قبلي- النزل- الشيخ على )، ادفو غرب( عمرو بن العاص- العوضلاب- النخل- المريناب- الرمادي بحري- الوقادب- رعاية طفل ادفو- حاجر البلاليص- العكارمية- الرمادي قبلي- الغوالية- الرقيقين- حاجر ابو خليفة- الغنيمية ).

ويتيح نظام التأمين الصحي الشامل إجراء الفحص الشامل بعد تحديد موعد مُسبق لإتمام الفحص والذي يتضمن إجراء كشف عام من طبيب الأسرة، وتحليل معملي، وفحص أسنان مجانا لتسجيل الحاله الصحية للمواطن وأسرته بما يضمن مستقبلا إنشاء خريطه صحية للمواطنين المصريين تعمل على مواجهة أي أمراض في المجتمع المصري وفقا لطبيعة تواجدها في المجتمع ما يضمن خطه تحرك فعاله واستراتيجية في هذا الإطار.