شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أولياء أمور مدرسة جمال عبد الناصر بالدقى يطالبون بتغيير المقاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أولياء أمور طلاب الصف الأول الابتدائى بمدرسة جمال عبد الناصر التجريبية الرسمية بالدقى بمحافظة الجيزة بتغيير المقاعد ، نظرا لتهالكها وعدم صلاحية بعضها للاستخدام أثناء اليوم الدراسى.

وقالت أولياء الأمور، إن الأطفال يتعرضون للإصابة فى أجزاء من جسدهم نظرا لوجود مشاكل فى المقاعد وعدم صلاحيتها، مؤكدين أنهم قدموا بشكوى لإدارة المدرسة ولكن دون جدوى.

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فيما أكدت مصادر مسئولة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه سيتم تكليف لجنة للمرور على المدرسة وسيتم تغيير المقاعد التى تحتاج إلى استبدال.