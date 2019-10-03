شكرا لقرائتكم خبر عن أهل باب الشعرية عن نائبهم السابق أيمن نور: لم البلطجية حواليه وخربها ومشي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنا في حي باب الشعرية تستقر قصة أخرى لإخواني هارب.. أيمن نور، رئيس قناة الشرق الإخوانية في تركيا، هنا يحكي الأهالي بصدق كيف خدعهم، وقصصه مع البلطجية الذين جمعهم حوله، وسرقة أموال الدائرة وتحويلها إلى خرابة قبل أن يرحل هاربا لجمع أموال قطر وتركيا المسومة، ويبيع وطنه على شاشات القنوات الإرهابية.

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