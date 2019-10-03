شكرا لقرائتكم خبر عن مشيخة الأزهر الشريف تعلن ترقية عدد من معلميها للوظائف الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للشئون الوظيفية بمشيخة الازهر عن ترقية عدد 104 من معلمى الأزهر الشريف، ممن اجتازوا الدورة التأهيلية بالأكاديمية المهنية للمعلمين، للوظيفة الأعلى (وظائف مختلفة)، واستوفوا الشروط والضوابط التى نص عليها القانون رقم (156) لسنة 2007، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وكان وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس، قد اعتمد أكبر حركة ترقيات لمعلمى الأزهر الشريف فى يوليو الماضى، وشملت ترقية 61570 معلمًا ومعلمةً بنسبة تصل إلى 40% من عدد المعلمين العاملين بالأزهر الشريف، ممن اجتازوا الدورة التأهيلية بالأكاديميَّة المهنيَّة للمعلمين.

كما تم إجراء حركات الترقية للوظيفة الأعلى لعدد 2800 للمعلمين الذين استوفوا الشروط والضوابط التى نص عليها القانون ، وتم إضافتهم لقواعد البيانات.

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وتضمنت قرارات الترقية جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه الفنى، والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، لمن استوفى شروط الترقية منهم؛ وهى: أن يكون على رأس العمل، وإتمام المدة اللازمة للترقية وهى خمس سنوات فعلية من تاريخ التسكين أو تاريخ الدرجة الأدنى على قانون 156 لسنة 2007، بالإضافة إلى استيفاء ملف التدريب وشروط الترقية من قبل الأكاديميَّة المهنيَّة للمعلمين.

وتقرر صرف المستحقات المالية للدرجات الجديدة التي حصل عليها الموظفون، الذين قاموا باستيفاء متطلبات الترقية، بداية من 29 يونيو 2019، وتشمل: بدل الاعتماد وعلاوة الترقية.