شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تعلن طرح وحدات سكنية لأعضائها بـ 4 مناطق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، عن طرح وحدات سكنية بإسكان النقابة، بمناطق التجمع الخامس، العبور، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان.
وأوضحت النقابة، أنه بالنسبة لوحدات التجمع الخامس يتم تقديم تسهيلات فى السداد حتى 8 سنوات، مع سداد 35% كمقدم للحجرز، لمساحات تبدأ من 120 م2، إلى 185 م2، وفى مدينة 6 أكتوبر يتم سداد 40% مقدم للحجز، وتسهيلات فى السداد تصل إلى 4 سنوات بدون فائدة، ويتم تسليم الوحدات فور سداد المقدم.
وأضافت: إسكان العاشر من رمضان ساحات تبدأ من 60 م2 حتى 115م2، والأسعار تتراوح من 2500 إلى 3 آلاف، مع سداد 40% كمقدم للحجز، وتسهيلات فى السداد تصل إلى 4 سنوات بدون فائدة، وتسليم الوحدات فوؤ سداد المقدم.
وأشارت النقابة، إلى أنه يتم شراء كراسة الشروط من إدارة التسويق بالنقابة، اعتبارا من السبت المقبل، 5 أكتوبر الجارى، على أن يتم سداد مبلغ 50 ألف جنيه جدية دخول القرعة.
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