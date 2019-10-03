شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: نسعى لإعداد كوادر بشرية تواكب التطورات ومتطلبات العمل بالمحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مركز التنمية المحلية اليوم الخميس، بتخريج 135 متدرب اجتازوا 3 دورات لتنمية مهارات رؤساء الاحياء والمدن والمراكز فى مجال إدارة الأزمات وتنمية مهارات مديرى المراكز التكنولوجية فى مجال التخطيط وتحديد الاهداف وإعطاء وتلقى ردود الفعل إضافة الى دورة اللغة الانجليزية.

أكد وزير التنمية المحلية، أن التدريب هو الخيار الاستراتيجى للوزارة لإعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة التطورات والتغيرات السريعة التى يتطلبها العمل بالمحليات بحيث يستطيع العاملون أداء مهامهم بشكل أفضل وإحداث تطوير ايجابى فى ادائهم يلمسه المواطنون خلال التعامل معهم وحصولهم على الخدمات التى تقدمها المحليات.

وكانت وزارة التنمية المحلية، قد أعلنت اليوم، عن قيام مركز التنمية المحلية بسقارة خلال الاسبوع المقبل بتنظيم 3 دورات تدريبية منها حقيبة تدريبية جديدة ينفذها المركز للمرة الأولى لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات فى مجال خدمة المواطنين وإدارة النزاعات.

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كما ينفذ مركز سقارة أيضاً دورتين لتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء فى مجال الشئون القانونية ولتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات العقود والمشتريات والتعاقدات الحكومية فيما تستمر دورة اساسيات التحول الرقمى للأسبوع الثانى على التوالى ويستفيد من الدورات 202 متدرب من جميع المحافظات .