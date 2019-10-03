شكرا لقرائتكم خبر عن مشيخة الأزهر تقدم للعاملين وأسرهم رحلة لملاهى دريم بارك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة رعاية العاملين بالإدارة العامة للشئون الوظيفية بمشيخة الأزهر، للعاملين بالأزهر، عن قيامها برحلة أُسرية ليوم واحد، لمدينة الألعاب "دريم بارك" بمدينة 6 أكتوبر شاملة تذكرة الدخول والألعاب فقط (بدون مواصلات)،على أن تكون قيمة التذكرة (80 جنيهًا) لكل من العضو أو المرافق (الزوج - الزوجة - الأولاد - الوالدين) بحد أقصى 5 تذاكر.

وقالت الإدارة إنه يتم الحجز فى الرحلة عن طريق بوابة الأزهر الإلكترونية، اعتبارًا من اليوم الخميس، ويتم غلق باب الحجز عن الرحلة يوم السبت 12/10/2019م، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وسيتم إجراء قرعة للحاجزين فى الرحلة بمعرفة لجنة صندوق الخدمة الاجتماعية، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، على أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في القرعة على بوابة الأزهر الإلكترونية في يوم الخميس الموافق 17/10/2019م.

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وتُسَدَّد الاشتراكات لمن وقع عليه الاختيار بالقرعة بخزينة مشيخة الأزهر، لحساب صندوق الخدمة الاجتماعية، من خلال إذن توريد يصدر من إدارة رعاية العاملين للمشترك، في الفترة من يوم الأحد الموافق 20/10/2019م حتى يوم الخميس الموافق 31/10/2019م.

وعلى الفائزين بالقرعة اعتماد طلب الاشتراك في الرحلة من جهة عملهم، وإحضار المستندات الدالة على صِلَة القرابة للمرافقين (الزوج، الزوجة، الأولاد، الوالدين)، وتقديمه إلى إدارة رعاية العاملين بالإدارة المركزية للموارد البشرية – الإدارة العامة للشئون الوظيفية - داخل جامعة الأزهر بالحسين.،ومن لا يلتزم بالمواعيد المحددة في تسديد الاشتراكات؛ يتم استبعاده، وتصعيد غيره بدلًا عنه، علمًا بأن التذكرة سارية حتى 30/6/2020.