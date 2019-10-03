شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنى سويف تستضيف اللواء ناجى شهود وبعض أبطال فيلم الممر بذكرى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف جامعة بنى سويف، اللواء ناجى شهود، الخبير العسكرى، والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، فى ندوة تثقيفية لطلاب الجامعة عن بطولات المصريين فى حرب أكتوبر يوم الثلاثاء المقبل 8 أكتوبر الجارى.

من جانبه، أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف أن احتفالات الجامعة بذكرى السادس من أكتوبر ستقام بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة بحضور مجموعة من الفنانين أبطال فيلم الممر الذى تناول أحداث حرب أكتوبر المجيدة.

وأشار حسن إلى أن هذه الندوات التثقيفية تساهم بشكل كبير فى رفع المستوى الثقافى لطلاب الجامعات وتعميق معرفتهم بتاريخ مصر الحديث وبطولات المصريين وضباط القوات المسلحة خلال هذه الحرب التى أعادت للمصريين كرامتهم.