شكرا لقرائتكم خبر عن وفد قضائى أردنى يطلع على التجربة المصرية فى فحص الطعون بمحكمة النقض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى - وفدا قضائيا أردنيا رفيع المستوى برئاسة النائب الأول لمحكمة التمييز الأردنية والذى وصل إلى القاهرة لزيارة محكمة النقض للإطلاع على التجربة المصرية فى مجال فحص الطعون والتعرف على طريقة العمل بالمحكمة.

وتبادل الطرفان أثناء اللقاء التجربتين المصرية والأردنية وإتفقا على تبادل الخبرات وإعداد بروتوكول قضائى بين المحكمتين، حيث أبدى رئيس الوفد الأردنى إعتزازة بزيارته لمصر ولمحكمة النقض.

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حضر اللقاء قيادات محكمة النقض المصرية، واستمرت الزيارة لمدة يومين اطلع خلالها الوفد الأردنى على طريقة العمل بنيابة النقض خلال لقائة بالمستشار محمود مسعود مدير النيابة ، وكذلك العمل بالمكتب الفنى لمحكمة النقض خلال لقائة المستشار حسنى عبد اللطيف رئيس المكتب الفنى، وكذلك العمل بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض أثناء محاضرة القاها المستشار عمرو الزهيرى مدير المركز وكذلك لقاء مدير التعاون الدولى بالمحكمة.

وصاحبهم فى اللقاء – وفق بيان المحكمة - المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء، وإنتهى اللقاء بين رئيس الوفد ورئيس المحكمة بتبادل درع المحكمتين.