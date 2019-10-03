شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تبدأ دورة تنمية مهارات العاملين فى المراكز التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التنمية المحلية، قيام مركز التنمية المحلية بسقارة خلال الأسبوع المقبل بتنظيم 3 دورات تدريبية منها حقيبة تدريبية جديدة ينفذها المركز للمرة الأولى لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات فى مجال خدمة المواطنين وإدارة النزاعات.

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وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المركز يواصل دوراته للأسبوع السادس على التوالى، تنفيذا لتعليمات وزير التنمية المحلية، لتنفيذ الخطة التدريبية للعاملين بالمحليات.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن مركز سقارة سينفذ أيضاً دورتين لتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء فى مجال الشئون القانونية ولتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات العقود والمشتريات والتعاقدات الحكومية فيما تستمر دورة أساسيات التحول الرقمى للأسبوع الثانى على التوالى موضحاً أن الدورات يستفيد منها 202 متدرب من جميع المحافظات.