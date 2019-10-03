شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن التعاقد مع 1000 صيدلية بخصومات تصل إلى 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الإجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين ،إن المجلس وافق على مقترح تقدم به، يحقق خدمة غير مسبوقة للصحفيين في قطاع الدواء، مضيفا أنه عرض تعاقد مع ألف صيدلية منتشرة فى ربوع جمهورية مصر العربية تقدم خدماتها للصحفيين أعضاء النقابة، بخصومات تتراوح بين 5 إلى 10٪؜ على الدواء المستورد، ومن 10إلى 20٪؜ على الدواء المحلي.

وأضاف أيمن عبدالمجيد فى تصريحات له، أن هذه الخدمة ستكون متاحة لكل أعضاء نقابة الصحفيين، حيث يتم استخراج كارنية عائلى لكل صحفي يستطيع بموجبه، الحصول على الدواء بالخصومات التي تصل إلى 20%؜ على مشتريات الدواء له ولأسرته.

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وتابع عبدالمجيد:" كارنيه العضوية سنوي ورسم استخراجة في العام لن يتجاوز 15جنيهًا فقط، وبموجبه يستطيع الصحفى الحصول على العلاج له ولأسرته بالخصومات المقررة، سيتم توزيع دليل على الزملاء الصحفيين بالصيدليات وعناوينها ونسب الخصم التي تتيحه للمحلي والمستور، بالإضافة إلى ابليكيشن يمكن للعضو حامل الكرنية الدخول عليه للتعرف على أقرب صيدليه لمكان تواجده".

وشدد عبدالمجيد على أن مشروع العلاج كان في السابق متعاقد مع 16 صيدلية فقط، وأن هذه الخدمة تشمل ألف صيدلية بينها أكبر السلاسل في مصر وتعطي كافة المحافظات حتى تتاح الخدمة لاسر الزملاء المقيمين في المحافظات وأن التعاقد يقدم خدمة التوصيل للمنازل بدون أى مصاريف أضافية.