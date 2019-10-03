شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق: حرب أكتوبر الأعظم بتاريخ المواجهات المباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد الغبارى، مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق، أن الوعى يأتى من المعلومة السليمة، لأن الفكر يؤدى إلى أحسن قرار، وأن استراتيجية الخداع الاستراتيجى الذى قامت به مصر قبل بداية الحرب والتى أظهرت التفوق المصرى فى إقناع إسرائيل بأن مصر غير مؤهلة لدخول حرب فى الوقت الراهن، فخطة الخداع الاستراتيجى سمحت لمصر بالتفوق على التقدم التكنولوجى والتسليحى الإسرائيلى عن طريق إخفاء أى علامات للاستعداد للحرب وحتى لا تقوم إسرائيل بضربة إجهاضية للقوات المصرية فى مرحلة الإعداد على الجبهة.

وتابع الغبارى، اشتملت الخطة على ستة محاور رئيسية، منها إجراءات تتعلق بالجبهة الداخلية، إجراءات تتعلق بنقل المعدات للجبهة، إجراءات خداع ميدانية، إجراءات خداع سيادية، تأمين تحركات واستعدادات القوات المسلحة، توفيرالمعلومات السرية عن العدو وتضليله.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها جامعة قناة السويس احتفالا بأعياد أكتوبرالمجيدة، تحت رعاية الدكتور طارق راشد رحمى رئيس الجامعة.

وأضاف اللواء محمد الغبارى أثناء الندوة، أن حرب أكتوبر كانت الأعظم من خلال المواجهة المباشرة مع العدو، لذا قررت إسرائيل مواجهة مصر عن طريق حروب الوكالة وهى أساس حروب الجيل الرابع، موضحا أن حروب الجيل الرابع أربعة أقسام أولها الحرب بالوكالة، والثانية الحصار الاقتصادى المؤسسى الدولى، والقسم الثالث إيجاد دولة فاشلة غير قادرة على إصدار قرار إستراتيجى تقوم الدولة الأخرى بالدفاع عن أرضها، أما القسم الرابع فهى الحرب النفسية ويستخدم فيها شائعات للتأثير على المواطنين.

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رئيس الجامعة يلتقى باللواء الغبارى



اللواء الغبارى أثناء الندوة



تكريم اللواء الغبارى



جانب من الندوة