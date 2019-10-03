شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيطالية: 40% زيادة فى عدد السياح الإيطاليين بمصر فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك مجلس السياحة المصرى ، كل عام ، فى معرض TTG الإيطالى المقرر أكتوبر الجارى، ويشارك العام الجارى رئيس مجلس السياحة المصرى أحمد يوسف مع مدير السياحة الدولية فى مجلس السياحة المصرى عماد عبد الله، وذلك للترويج لوجهات مصر الرائعة مثل البحر الأحمر والرحلات النيل ومسار العائلة المقدسة، حسبما قالت وكالة أنسا الإيطالية.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن السياحة فى مصر تمثل 20% من الاقتصاد المصرى ، وتركز وزيرة السياحة رانيا المشاط على الابتكار وتعلن عن إطلاق قناة تليفزيونية ووسائل إعلام رقمية جديدة الأيام الحالية، وهى تعتبر حملة سياحية عالمية لإظهار الوجه الحديث لمصر، وهذا الالتزام المستمر من المشاط إلى جانب التزام الحكومة واستيراتيجتها الجديدة لتشجيع السياحة، ستسمح لمصر بتوطيد نفسها كوجهة مفضلة للسياح الإيطاليين.

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وأوضحت الوكالة أن إيطاليا لا تزال واحدة من الأسواق الرئيسية للسياحة فى مصر، ففى عام وصل 421 ألف سائح إيطالى إلى مصر، وفى العام الجارى هناك زيادة 40% مقارنة بالعام الماضى، ويركز السائح الإيطالى على البحر الأحمر كوجهة مفضلة.

وأكدت الوكالة أن الإيطاليين فى عام 2019 ، وفقا للتوقعات، يجب أن يتجاوز 500000 سائح.

وأضافت أن هناك العديد من المشغلين الذين عادوا إلى الاستثمار فى مصر، والعديد من المشغلين الجدد الذين قرروا هذا العام إدراج الوجهة بين مقترحاتهم لأنهم يؤمنون بقوة بمصر.