شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال العام: تنفيذ 30% من وحدات مشروع محل النزاع بين "إعمار" و"النصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم تكليفه بتسوية النزاع بين كل من شركتى النصر للإسكان والتعمير وإعمار مصر للتنمية، موضحا أن المشروع محل النزاع تم الانتهاء من25 إلى 30% فقط من الوحدات بسبب وقف التراخيص بسبب النزاع. Advertisements وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة "النصر للإسكان والتعمير" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة "إعمار مصر للتنمية"، حول النزاع بشأن مشروع "هضبة المقطم"، وذلك بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية.

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