العربية: منفذ الهجوم على شرطة باريس يعمل فى قسم الاستخبارات بالمقر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل، أن منفذ الهجوم على مقر شرطة باريس يعمل فى قسم الاستخبارات بالمقر. وكانت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أفادت بمقتل 4 فى الهجوم على مقر شرطة باريس، إضافة إلى المهاجم. وكان شخص هاجم أفرادا من الشرطة بسكين فى مقر شرطة باريس اليوم الخميس. Advertisements وقالت قناة بي.اف.ام التلفزيونية الفرنسية، إن هناك بعض الإصابات الخطيرة خلال الهجوم، بينما رفض متحدث باسم شرطة باريس التعقيب على الحادث.

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