وزير الداخلية يوجه 25 رسالة أمنية قوية وحاسمة لمكافحة الإرهاب والجريمة

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رغم النجاحات الأمنية التى تحققت إلا أن خطر التنظيمات الإرهابية مازال قائماً رغم تلقيها عدة ضربات إستباقية موجعة. الشعب المصرى بات واعياً بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات رافضاً ما يطلقه المخربين من دعوات. تماسك الشعب المصرى لحماية وطنه وتوحده خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وشرطته هو ما يجعلنا مستعدون دائماً لتحمل التضحيات ومجابهة كافة التحديات بكل حسم . الشكر لرجال الشرطة على النجاحات الأمنية التى تحققت. ما لمسناه من جد ومثابرة فى أداء رجال الشرطة للواجب يؤكد وعى وإدراك رجال الشرطة بما تفرضه المرحلة من تحديات . استمرار وتفاعل الخطط الأمنية مع ما تفرضه الاعتبارات الداخلية وتفاعلها مع الوضع الإقليمى بالمنطقة. الاستمرار فى تكثيف الجهود فى شتى المجالات والمواقع. التصدى لأى مظهر يشكل خروجاً على القانون. استمرار الحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف التشكيلات العصابية. ضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتنفيذ الأحكام القضائية . مواصلة الحملات التموينية المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لحماية جمهور المستهلكين. تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين ،ولاسيما محدودى الدخل والفئات الأكثر إحتياجاً. إستمرار الحملات المرورية على مستوى الجمهورية لتنظيم حركة المرور بكافة الطرق والمحاور. المتابعة الميدانية للقوات لإيجاد الحلول ومواجهة المواقف الطارئة ذات البعد الأمنى . تشديد الإجراءات الأمنية على المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة. إستمرار تطوير آليات التدريب وبرامجه. توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتفعيل الأداء الأمنى. رجال الشرطة مؤتمنون على حقوق المواطنين وحرياتهم فى إطار الصلاحيات التى يخولها القانون. نجاح رجال الشرطة فى أداء واجبهم مرتبط بمدى تلاحم وتعاون ومساندة المواطنين لهم . تحقيق أمن المواطنين واجب مقدس لا تهاون فيه ولا تساهل. حماية الشعب المصرى ومقدراته أمانة ومسئولية لن نتخلى عنها. رجال الشرطة لديهم العزم والإصرار على أداء واجبهم ليظلوا عند حد الثقة بهم ولاءً للواجب والوطن ودعماً لمقومات الإستقرار. إزالة كافة المعوقات ،للتيسير والتسهيل على المواطنين ، والحد من وقوع الحوادث . ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبى الجرائم. رجال الشرطة يؤدون رسالتهم فى حماية أمن واستقرار الوطن. القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، 25 رسالة أمنية قوية وحاسمة ، خلال اجتماعه مع عدد من مساعديه بإدارة الأزمات، جاء أبرزها:

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