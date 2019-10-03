شكرا لقرائتكم خبر عن الهجوم على مقر شرطة باريس من تنفيذ أحد أفراد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال مصدران من الشرطة الفرنسية لرويترز إن هناك اعتقادا بأن المسلح الذي طعن أفرادا بمقر شرطة باريس هو أحد أفراد الشرطة.
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