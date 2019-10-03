شكرا لقرائتكم خبر عن الهجوم على مقر شرطة باريس من تنفيذ أحد أفراد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران من الشرطة الفرنسية لرويترز إن هناك اعتقادا بأن المسلح الذي طعن أفرادا بمقر شرطة باريس هو أحد أفراد الشرطة. فيما قالت مصادر ان هناك شرطيين اثنين قتلا في الهجوم .

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