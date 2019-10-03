شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: صرف 10% من المرحلة الأولى الخاصة بمديونيات المصدرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه تم صرف 10% بالفعل من المرحلة الأولى الخاصة بمديونيات المصدرين، وتم إتاحة 100 مليون جنيه مستحقات لصغار المصدرين .
وتطرق رئيس الوزراء لقرار الحكومة الذى تم مناقشته أمس الأربعاء، بشأن نتائج أعمال المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الخبراء أكدوا أن قطاع الصناعة هو قطاع هام فى التنمية الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة وتشجيعها للإستثمار الخاص فى مصر، موضحا أن نسب نمو الاقتصاد المصرى من أعلى النسب على مستوى العالم، مضيفا: "الاقتصاد المصرى أبدى صلابة فى الفترة الماضية".
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