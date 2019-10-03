شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تعلن عقد جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعقد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وتبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.

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وفى السياق ذاته، نبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم اصطحاب ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.