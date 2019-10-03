شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تعلن عقد جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تعقد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وتبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.
وفى السياق ذاته، نبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم اصطحاب ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.
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