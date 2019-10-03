شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث ترأس الاجتماع، الذى يضم وزير الدفاع ورئيس الاركان، وكبار قادة القوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصرى، والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر.

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وناقش الاجتماع الموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة، وجهودها فى حماية ركائز الامن القومى، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومكافحة الارهاب، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.