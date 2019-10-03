شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الشرطة الفرنسية: مقتل مهاجم مقر شرطة باريس وإصابة شرطيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة الفرنسية، قبل قليل، مقتل شخص هاجم مقر شرطة باريس بعدما أصاب شرطيين بجروح، جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية، فى خبر عاجل، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

يأتى ذلك فى ما أعلنت هيئة النقل فى باريس غلق محطة مترو قرب المقر العام لشرطة العاصمة.

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