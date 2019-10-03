شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعتذر للمواطنين وتؤكد: صرف الدقيق للمخابز لحين عودة شبكات الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه نظرا لوجود عطل فى شبكة الاتصالات الخاصة بالبطاقات التموينية وتوزيع الخبز فإن الوزارة تعتذر لكل المواطنين وأصحاب المخابز، وجارى اتخاذ اللازم من الناحية الفنية لإعادة النظام للعمل الطبيعى وفى هذه الفترة تم اتخاذ الإجراءات، حيث يتم صرف الخبز للمواطنين فى حالة تعذر الصرف بالبطاقة الذكية من خلال كشف ورقي ويتم تسجيل رقم البطاقة التموينية وعدد الأرغفة واعتماده من مكتب التموين بعد الصرف ويسمح للمواطنين بترك البطاقة التموينية لدى المخبز دون تحمل المواطنين أو أصحاب المخابز أى مسئولية خلال فترة العطل.

وأكدت الوزارة صرف حصة المخبز من الدقيق كاملة خلال فترة توقف النظام الإلكترونى دون النظر لما تم تسجيله من مبيعات على النظام.

وناشدت وزارة التموين جميع المواطنين وأصحاب المخابز بالتعاون لحسن أداء الخدمة لحين إعادة شبكة الاتصالات للعمل الطبيعي والوزارة على تواصل مع وزارة الاتصالات والشركات العاملة فى الاتصالات وكذلك الشركات العاملة فى توزيع الخبز لحل المشكلة فى أقرب وقت لافته إلى أن كافة المخابز قامت بالعمل اليومى لإنتاج وتوزيع الخبز على المواطنين وتم زيادة ساعات العمل للمخابز حتى الثامنة مساء مع وجود بعض المخابز تعمل حتى الساعة الحادية عشر مساء.