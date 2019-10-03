​شعراوي: مركز تدريب سقارة ينظم 3 دورات للعاملين بالمحليات الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، استمرار تنفيذ خطتها التدريبية للعاملين بالمحليات للأسبوع السادس على التوالي.

وأوضح شعراوي، في بيان الخميس، أن مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم خلال الأسبوع المقبل 3 دورات تدريبية منها حقيبة تدريبية جديدة ينفذها المركز للمرة الأولى لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات في مجال خدمة المواطنين وإدارة النزاعات.

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وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن مركز سقارة سينفذ أيضًا دورتين لتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء في مجال الشئون القانونية ولتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات العقود والمشتريات والتعاقدات الحكومية فيما تستمر دورة أساسيات التحول الرقمي للأسبوع الثاني على التوالي.

وأوضح الوزير، أن هذه الدورات يستفيد منها 202 متدرب من جميع المحافظات، مؤكدًا أن التدريب هو الخيار الاستراتيجي للوزارة لإعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي يتطلبها العمل بالمحليات بحيث يستطيع العاملون آداء مهامهم بشكل أفضل وإحداث تطوير إيجابي في آدائهم يلمسه المواطنون خلال التعامل معهم وحصولهم على الخدمات التي تقدمها المحليات.

واحتفل مركز التنمية المحلية، اليوم الخميس، بتخريج 135 متدربًا اجتازوا 3 دورات لتنمية مهارات رؤساء الأحياء والمدن والمراكز في مجال إدارة الأزمات وتنمية مهارات مديري المراكز التكنولوجية في مجال التخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقي ردود الفعل إضافة إلى دورة اللغة الإنجليزية.