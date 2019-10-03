الرقابة الإدارية تضبط شخصًا انتحل صفة مستشار بجهة سيادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية ضبط عدة جرائم متنوعة تورط فيها مسئولون ببعض الشركات العامة، وموظفون بالجهاز الإداري للدولة، ومنتحلي صفة موظف عمومي، وبعض الأشخاص من أصحاب المهن.

وأضاف البيان أنه بالرغم من التنبيهات المتكررة التي اشارت لها هيئة الرقابة الإدارية بضرورة التحري عن هوية الأشخاص وصفتهم الوظيفية ممن يدعون قدرتهم على نهو مصالح المواطنين بشخصهم أو بتواصلهم مع مسئولين حكوميين، والإبلاغ عن أية حالات تثير الشك والريبة في التعامل معهم، للحفاظ على سلامة أداء الوظيفة العامة وعدم فقدان ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

ولفت البيان إلى أنه جرى القبض على أحد الأشخاص وشهرته (س.ز) لانتحاله صفة المستشار الإعلامي لأحد الجهات السيادية على خلاف الحقيقة مما مكنه من توطيد علاقاته بالعديد من المسئولين، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.

كما ضبطت الهيئة شخصين انتحلا صفة ضابطين بالقوات المسلحة، والداخلية وأوهما المواطنين بقدرتهما على نهو قبول أبنائهم بالكليات العسكرية، وحصلوا من جراء ذلك على مبالغ مالية قُدرت بحوالي 500 ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.