​إذاعات وشاشات "الوطنية للإعلام" تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام أن شاشاتها وإذاعاتها أعدت خرائط برامجية متميزة احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التي بذلت فيها قواتنا المسلحة الباسلة التضحيات الغالية لاسترداد الأرض والكرامة منذ ٤٦ عاما، وما زالت تقدم التضحيات من أجل الحفاظ على أمن مصر وعلى كل شبر من أرضها.

الإذاعة المصرية..

تحتفل الإذاعة المصرية على مدار يوم السادس من أكتوبر بذكرى الانتصار العظيم، حيث تقوم كل شبكة بتنفيذ خطة الاحتفال الخاصة بها وفقاً لطبيعة خطابها.

وتقدم شبكة الشباب والرياضة فترات وبرامج مطوعة منها تحية عسكرية، مصر حكاية كبيرة، أكتوبر في البلاتوه، كما تقدم شبكة صوت العرب مجموعة من البرامج التي تتحدث عن انتصارات أكتوبر ومنها حكاية الغريب، نجوم في سماء أكتوبر، أشعار علي الأوتار، عاش اللي قال، بينما تقدم الشبكة الثقافية حلقات تتناول انتصار السادس من أكتوبر منها من فترة، بلا حدود، مع كبار الكتاب والنقاد، وأنا وأكتوبر، وفي الميزان، دائرة المعارف.

وتحتفل شبكة الإذاعات الإقليمية بذكرى انتصارات أكتوبر من خلال إذاعاتها الثمانية المنتشرة في أرجاء الجمهورية، حيث تقدم كل خدمة إذاعية احتفالية تحث المستمعين على المشاركة والتفاعل.

قطاع التليفزيون..

تحتفل قناة مصر الأولى بذكري انتصارات 6 أكتوبر من خلال عرض مجموعة من الأغاني الوطنية طوال اليوم ومجموعة من البرامج منها برنامج صباح الخير يا مصر، كما تعرض القناة مجموعة من الأفلام التسجيلية حول انتصارات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر، وكذلك الفيلم العربي العمر لحظة.

وتطوع القناة الثانية بعض برامجها للاحتفال منها برنامج بنصبح عليك ، كما تعرض القناة مجموعة من البرامج الاجتماعية التي تتحدث عن مظاهر الاحتفال بذكرى أكتوبر منها مصر جميلة، أم الشهيد، زينة، بالإضافة إلى بث الأغاني الوطنية والتنويهات والأفلام التسجيلية والأفلام العربية ومنها يوم الكرامة وحكايات الغريب.

وتحتفل القناة الفضائية المصرية بذكري انتصارات 6 أكتوبر من خلال عرض بعض برامج منها برنامج صباح الخير يا مصر من الساعة 7.00 إلى 10.00 صباحا، وفي فترة الظهيرة تعرض القناة برامج تتناول حرب أكتوبر المجيدة ومنها سيدتي، وباقي من الزمن، وفي الساعة 5.30 مساءاً تعرض القناة برنامج مباشر من مصر الذي يحتفل بعيد القوات المسلحة، كما تطوع القناة مجموعة من البرامج للاحتفال بهذه المناسبة منها هاشتاج، كل الكلام، الدين للحياة، وهنا أفريقيا، أيامنا الحلوة، وتعرض القناة في تمام الساعة العاشرة صباحا الفيلم العربي أيام السادات.

القنوات المتخصصة

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تعرض قناة نايل سينما على مدار اليوم عددا من الأفلام الوطنية منها أيام السادات، حكايات الغريب، العمر لحظة، الطريق إلى ايلات، يوم الكرامة، فيما تعرض قناة نايل دراما بروموهات تسجيلية عن انتصارات أكتوبر من خلال برنامج مساء الفن الذي يستضيف مطربة الأوبرا ريم محسن حيث ستغني عددا من الأغاني الوطنية وتترات المسلسلات الوطنية، كما تعرض القناة سهرة ملحمة كبريت وهي من إخراج علاء كامل وتأليف عبده مباشر وبطولة كرم مطاوع وسمية الألفي ورياض الخولي.

وتعرض قناة ماسبيرو زمان عددا من الأفلام التسجيلية التي تتحدث عن انتصارات أكتوبر مثل وادي القمر سيناء، الطريق إلى نصر أكتوبر 1973، وتطوع القناة مجموعة من البرامج للاحتفال مثل برنامج كلام الله الذي يتحدث عن الجهاد بالنفس والمال، وبرنامج وقائع مصرية ويتناول يوم اللا غفران، كما تذيع القناة لقاء الرئيس الراحل السادات مع الإعلامية همت مصطفى، كما تعرض القناة عددا من الأغاني الوطنية طوال اليوم.

وتطوع قناة نايل لايف عددا من البرامج للاحتفال منها برنامج نهارك سعيد وبرنامج الليلة وبرنامج أولاد حارتنا وصفحة جديدة، بينما تعرض قناة العائلة عددا من الأفلام الوطنية منها العمر لحظة ويوم الكرامة.

القنوات الإقليمية

تحتفل قناة القاهرة بذكرى انتصارات 6 أكتوبر من خلال تطويع عدد من البرامج منها برنامج صباح القاهرة الذي يتحدث عن أكتوبر وآفاق التنمية، كما تعرض برنامج لايف ستايل ويتناول دور المرأة في حرب أكتوبر، وبرنامج مع الناس ويتحدث عن روح أكتوبر والتنمية، وبرنامج العاصمة والناس ويناقش أكتوبر وذكريات الانتصار، كما تعرض القناة مجموعة من الأفلام التسجيلية مثل المشير الجمسي، أكتوبر إرادة مصرية، أيام لا تنسي، فضلا عن إذاعة مجموعة من الأغاني الوطنية لإحياء ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، وتعرض في السهرة الفيلم العربي أيام السادات .

وتطوع قناة القنابل عددا من برامجها للاحتفال بانتصار أكتوبر مثل برامج صباح القنابل والقنال اليوم والرمال الدافئة، كما تعرض القناة عصرا الفيلم العربي الطريق إلي إيلات فضلا عن إذاعة مجموعة من الأغاني الوطنية والأفلام التسجيلية مثل المفاجأة، العبور الأخير، القرار.

وتحتفل قناة الإسكندرية بذكرى انتصارات 6 أكتوبر طوال شهر أكتوبر بإذاعة عدد من التنويهات واللوجوهات والأغاني الوطنية والتقارير الإخبارية، كما تقوم بتطويع عدد من البرامج منها صباح الإسكندرية و30 دقيقة وراجل واثنين ستات واسكندرية من تاني، وتعرض القناة طوال يوم الاحتفال مجموعة من الأفلام التسجيلية، كما تعرض القناة في السهرة الفيلم العربي حائط البطولات.

وتقوم قناة الدلتا بتطويع برامجها للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر منها صباح الدلتا، جدد حياتك، علشان بكرة، لست وحدك، دلتا مصر، وفي السهرة تعرض القناة برنامج اسهر معانا الذي يتناول احتفالات عيد القوات المسلحة، وتعرض القناة في السهرة الفيلم العربي العمر لحظة، كما تعرض طوال اليوم مجموعة من الأفلام التسجيلية عن أبطال أكتوبر والأغاني الوطنية.

وتعرض قناة طيبة طوال اليوم مجموعة من الأفلام التسجيلية عن أبطال أكتوبر مثل حرب أكتوبر 1973 بعيون صناع النصر ، عم إدريس، أيام لا تنسى، كما تذيع عددا من الأغاني الوطنية، فيما تقدم برامج القناة فقرات متنوعة للاحتفال بذكرى أكتوبر مثل برامج صباح طيبة وحياتنا.

وتعرض قناة الصعيد مجموعة من الأغاني الوطنية وبروموهات حول عيد القوات المسلحة ومجموعة من البرامج منها صباح الصعيد وست الستات الذي يقدم حلقة خاصة عن انتصارات أكتوبر وأم الشهيد نموذج للتضحية من أجل الوطن، وفي الفترة من 2:30 إلي 5.00 عصرا يتم عرض فترة مفتوحة بعنوان في ذكري النصر، وفي فترة المساء والسهرة تعرض القناة مجموعة من البرامج تتناول احتفالات نصر أكتوبر ومنها من قلب الحدث، صوت أهالينا، الصعيد اليوم، وتعرض القناة في السهرة الفيلم العربي يوم الكرامة.