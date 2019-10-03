ضبط خادمة لاتهامها بسرقة مسكّن في الوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة، في كشف لغز سرقة مبالغ مالية من داخل شقة بالوايلي، وأن خادمة وراء ارتكاب الواقعة.

تبلغ للمقدم محمد الإتربي، رئيس مباحث الوايلي، من المدعوة "ر.ن" موظفة ومقيمة دائرة القسم باكتشافها فتح نافذة شباك غرفة النوم وسرقة مبالغ مالية 500 درهم إماراتي، 2700 دولار أمريكي، 30 ألف جنيه مصري وهاتف محمول ماركة سامسونج من داخل الغرفة ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، لكشف غموض الواقعة.

بالانتقال والفحص وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتويات غرفة النوم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4947 لسنة 2019م جنح القسم.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص المترددين على العقار محل الواقعة أمكن التوصل الي أن وراء ارتكابها خادمة المجني عليها.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تمكن الرواد شريف عادل ومحمد حجاج وأحمد عبد العزيز، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطها.

وبمواجهتها أمام العقيد أحمد جودة، مأمور قسم الوايلي، بالتحريات أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة وأقرت بأنها نظراً لمرورها بضائقة مالية وعلمها باحتفاظ المجني عليها بمبالغ مالية داخل الشقة سكنها اختمرت في ذهنها فكرة سرقتها مستغلة طبيعة عملها كخادمة طرفها ، واستولت علي المسروقات بأسلوب المغافلة علي فترات وأضافت بقيامها بفتح شباك غرفة النوم وبعثرة محتوياتها لإبعاد الشبهة عنها والإيهام بقيام أحد الأشخاص بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق، تم بإرشادها ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنها وضبط ما يلي مشغولات ذهبية عبارة عن 2 خاتم ،دبلة، سلسلة، 3 حلق، 2 شاشة، جهاز تكييف والتي أقرت بشرائهم من متحصلات الواقعة.

وباستدعاء المجني عليها تعرفت على الهاتف المحمول واتهمتها بالسرقة.

تحرر عن ذلك ملحقاً للمحضر الأصلي وتولت النيابة العامة التحقيق.