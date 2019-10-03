ضبط صاحب مكتب لاتهامه بتزوير إيصالات سحب تراخيص السيارات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على صاحب مكتب لتجارة إكسسوارات أجهزة الحاسب الآلي تخصص في تزوير إيصالات سحب تراخيص السيارات وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وردت معلومات للعقيد إيهاب حسين، رئيس مباحث المرور، مفادها قيام المدعو "ط.ع" صاحب مكتب لتجارة إكسسوارات أجهزة الحاسب الآلي دائرة قسم شرطة التبين بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في اصطناع وتزوير إيصالات سحب تراخيص السيارات وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية واتخاذه من محل عمله مكانا لمزاولة نشاطه المؤثم.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد العناني، رئيس مباحث قطاع التأمين، للقبض على المتهم.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد محمد العسيلي، مفتش مباحث الوحدات، تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرواد فتحي عمران ومحمد كمال وعلي موسى، ضباط مباحث المرور، من ضبطه حال تواجده داخل المكتب المشار إليه وعثر بداخله على المضبوطات التالية عدد 150 إيصال سحب تراخيص خالي من البيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية جميعهم مزورين، جهاز كمبيوتر، جهاز لاب توب، ماكينة تصوير ألوان، اسكنر ألوان، هارد ديسك، عدد 6 فلاشات، مبلغ مالي 2500 جنيه.

وبمواجهته أمام العقيد إيهاب حسين، رئيس مباحث المرور، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أيدها واعترف باصطناع وتزوير إيصالات السحب المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه نظير مبلغ مالي 200 جنيه للإيصال الواحد وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.

جاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.