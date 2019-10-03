ضبط 10 قضايا تهريب و7 وقائع هجرة غير شرعية عبر المنافذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصل قطاع أمن المنافذ حملاته الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 10 قضايا تهريب ضُبط خلالها "مكملات غذائية – مجروش بلاستيك – قطع غيار ماكينات نسيج جديدة-ملابس أجنبية الصنع – مستلزمات مفاتيح وكوالين سيارات – عقاقير طبية – هواتف محمولة – قطع عيار سيارات – زيت شيشة إلكترونية) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا (17,162,126 – سبعة عشر مليوناً ومائة واثنان وستون ألفاً ومائة وست وعشرون جنيهاً ".

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وأثمرت الجهود الأمنية في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد عن ضبط قضية بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة مائتان وثمانية عشر ألفاً وأربعمائة جنيهاً، وضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة، وضبط 58 قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح ، محاولة صعود باخرة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية ، انتهاء فترة التصريح ، مخالفات السائقين ، مخالفات مسطح مائي، نصب "، و 955 مخالفة مرورية متنوعة.

ونجحت الحملات الأمنية في تنفيذ الأحكام: تنفيذ 205 حكم قضائي متنوع، وضبط 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.