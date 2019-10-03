ارتكبوا 15 جريمة.. ضبط عصابة لسرقة المساكن بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علا عمران: نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة بسيون، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، قيام عاطلين "لهما معلومات جنائية مسجلة"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب التسلق. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما (2 فرد خرطوش، و2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب 15 واقعة، وبحيازتهما للسلاحين بقصد استخدامهما في نشاطهما الإجرامي، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات (21 هاتف محمول- 4 شاشات تليفزيون- 2 جهاز لاب توب- 3 بطانية- مكواة). جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة للتحقيق.

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