النيابة تحفظ التحقيقات في واقعة انتحار طالبة بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
حفظت نيابة حدائق القبة، التحقيقات في واقعة انتحار طالبة لرسوبها في الثانوية العامة، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر إن النيابة تسلمت تقرير الطب الشرعي الذي أثبت وفاة الطالبة نتيجة كسر في الجمجمة ونزيف داخلي على أثر السقوط، ما يؤكد عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.
كان قسم شرطة حدائق القبة، تلقى بلاغًا بوفاة طالبة ثانوية عامة بعد انتحارها داخل داخل منزلها لرسوبها بمجموع 48%.
وتبين من التحريات أن الفتاة أجابت على سؤال والديها عن مجموعها في الصف الثالث بالثانوية العامة "أنا نجحت صافي"، فيما ظلت تردد تلك العبارة مترجلة نحو السُلم، إلى أن قفزت من الطابق الثالث من داخل العقار إلى الأرض.
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