مصر | من هي الزوجة الناشز.. وما حقوقها بعد الطلاق؟

هي التي تخرج عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي مثل الامتناع عن الانتقال لمنزل زوجها رغم أنه كان معدًا إعدادًا لائقًا، أو تخرج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعي، أو تمنعه من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها، أو تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يعيش، وفي هذه الحالات تكون الزوجة ناشز.



وهنا نعرض الحقوق التي تستحقها المراة الناشز والأخرى التي تسقط عنها في السطور التالية: وهنا نعرض الحقوق التي تستحقها المراة الناشز والأخرى التي تسقط عنها في السطور التالية: 1- في حالة الطلاق تسقط عن الزوجة الناشز حقها في النفقة الشرعية الواجبة على زوجها. 2_ في حالة مؤخر الصداق فالزوجة الناشز تأخد حقها ولا يسقط بصرف النظر عن نشوزها. Advertisements 3_ في حالة طلاق المرأة الناشز لها الحق في حضانة أطفالها فلا يسقط عنها رغم نشوزها. 4_في حالة إذا كان مسكن الزوج صالح للمعيشة وأن الزوج أمين على زوجته وأطفاله ففي هذه الحالة يقوم القاضي برفض دعوى النشوز المقامة. 5_ وللمرأة الناشز لها الحق في الحصول على منقلاتها ولا تسقط عنها برفع الدعوى.



والناشز: