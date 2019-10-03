مصر | من هي الزوجة الناشز.. وما حقوقها بعد الطلاق؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من هي الزوجة الناشز.. وما حقوقها بعد الطلاق؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دائما ما تحدث خلافات كثيرة بين الأزواج، وأحيانا يتطور الأمر إلى العجز عن السيطرة عليها، فيضطر كل من الزوج والزوجة للجوء إلى القضاء لضمان حقوقه، وأحيانا الزوج يضطره الأمر إلى أن يقوم برفع دعوى طاعة التي يجبر فيها زوجته إلى العودة إلى منزل الزوجية ولكن إذا رفضت الزوجة، ففي هذه الحالة تعتبر" ناشز".
والناشز: هي التي تخرج عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي مثل الامتناع عن الانتقال لمنزل زوجها رغم أنه كان معدًا إعدادًا لائقًا، أو تخرج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعي، أو تمنعه من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها، أو تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يعيش، وفي هذه الحالات تكون الزوجة ناشز.
وهنا نعرض الحقوق التي تستحقها المراة الناشز والأخرى التي تسقط عنها في السطور التالية:
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5_ وللمرأة الناشز لها الحق في الحصول على منقلاتها ولا تسقط عنها برفع الدعوى.
وهنا نعرض الحقوق التي تستحقها المراة الناشز والأخرى التي تسقط عنها في السطور التالية:
1- في حالة الطلاق تسقط عن الزوجة الناشز حقها في النفقة الشرعية الواجبة على زوجها.
2_ في حالة مؤخر الصداق فالزوجة الناشز تأخد حقها ولا يسقط بصرف النظر عن نشوزها.
3_ في حالة طلاق المرأة الناشز لها الحق في حضانة أطفالها فلا يسقط عنها رغم نشوزها.
4_في حالة إذا كان مسكن الزوج صالح للمعيشة وأن الزوج أمين على زوجته وأطفاله ففي هذه الحالة يقوم القاضي برفض دعوى النشوز المقامة.
5_ وللمرأة الناشز لها الحق في الحصول على منقلاتها ولا تسقط عنها برفع الدعوى.