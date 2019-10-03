مصر | ضبط عاطلين لسرقتهما 3 هواتف محمولة من داخل شقة في شبرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين لسرقتهما 3 هواتف محمولة من داخل شقة في شبرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لقسم شرطة شبرا من كل من محمد عبد الله سن 24 عامل بشركة صوتيات، بدائرة القسم، ومحمد أحمد محمد عبد اللطيف سن 22 عامل بذات الشركة ومقيم بذات العنوان، باكتشافهما سرقة عدد 3 هاتف محمول من داخل الشقة سكنهما ولم يتهما أو يشتبها في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "ع.ك.ي"، 28 سنة، عاطل، ومسجل خطر، والسابق اتهامه في عدد 19 قضية آخرها سرقة مسكن، و"أ.ح.أ" 17 سنة عاطل ومقيم، والسابق اتهامه في قضية حمل سلاح أبيض.

وتمكن الملازم أول إبراهيم حسام الدين حشيش الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب التسلق والدخول من شباك المنور.

وتم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكن المتهم الأول، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة.



وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحضر الأصلي وتولت النيابة العامة التحقيق.

