مصر | في المعصرة.. سقوط صاحب مكتب لتزويره إيصالات سحب تراخيص السيارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في المعصرة.. سقوط صاحب مكتب لتزويره إيصالات سحب تراخيص السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على صاحب مكتب لتجارة إكسسوارات أجهزة الحاسب الآلي لقيامه بتزوير إيصالات سحب تراخيص السيارات بالمعصرة.

وكان تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط قسم مباحث المرور مفادها قيام "ط. ع"، 46 سنة، صاحب مكتب لتجارة إكسسوارات أجهزة الحاسب الآلي بدائرة قسم شرطة التبين والسابق اتهامه في قضية " مصنفات فنية " بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في اصطناع وتزوير إيصالات سحب تراخيص السيارات وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية واتخاذه من محل عمله مكانا لمزاولة نشاطه المؤثم.



عدد 150 إيصال سحب تراخيص " خالي من البيانات " ممهورين بخاتم شعار الجمهورية " جميعهم مزورين "

جهاز كمبيوتر

جهاز لاب توب

ماكينة تصوير ألوان

اسكنر ألوان

هارد ديسك

عدد 6 فلاشات

مبلغ مالي 2500 جنيه عدد 150 إيصال سحب تراخيص " خالي من البيانات " ممهورين بخاتم شعار الجمهورية " جميعهم مزورين "جهاز كمبيوترجهاز لاب توبماكينة تصوير ألواناسكنر ألوانهارد ديسكعدد 6 فلاشاتمبلغ مالي 2500 جنيه وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أيدها واعترف باصطناع وتزوير إيصالات السحب المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه نظير مبلغ مالي 200 جنيه للإيصال الواحد وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي. وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه حال تواجده داخل المكتب المشار إليه وعثر بداخله علي المضبوطات التالية: