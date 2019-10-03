مصر | "اغتصبه لمدة 3 أيام".. استمرار حبس مسن لتعديه جنسيا على طفل بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اغتصبه لمدة 3 أيام".. استمرار حبس مسن لتعديه جنسيا على طفل بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس مسن 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة هتكه لعرض طفل داخل مسكنه في منطقة حلوان.

وكما أمرت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تلقي النقيب محمود سعداوي، بلاغًا من عامل، مفاده تعرض نجله ويدعى "أحمد. ن"، 11 سنة، ومقيم بدائرة القسم، لهتك العرض على يد جارهم المسن ويدعى "حسين. م"، ومقيم بالمساكن الاقتصادية، حيث قام المتهم باستدراجه واحتجازه لمدة 3 أيام والاعتداء عليه جنسيًا.

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وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

ونصت المادة 268 من قانون العقوبات على كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.

أما إذا كان عمر من وقعت عليه جريمة هتك العرض لم يبلغ 18 سنة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.

