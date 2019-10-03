مصر | "دراهم ودولارات".. ضبط خادمة لسرقتها شقة سكنية بالوايلي

وبالانتقال والفحص وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتويات غرفة النوم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص المترددين على العقار محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها خادمة المجني عليها وتدعى "ح.ج.ن"، سن 28 سنة، والسابق اتهامها في عدد 3 قضايا أخرها في المعادي " سرقة مسكن ".

وتمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطها، وبمواجهتها بالتحريات أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بأنها نظرًا لمرورها بضائقة مالية وعلمها باحتفاظ المجني عليها بمبالغ مالية داخل الشقة سكنها اختمرت في ذهنها فكرة سرقتها مستغلة طبيعة عملها كخادمة طرفها، واستولت علي المسروقات بأسلوب " المغافلة " على فترات وأضافت بقيامها بفتح شباك غرفة النوم وبعثرة محتوياتها لإبعاد الشبهة عنها والإيهام بقيام أحد الأشخاص بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق ".



وتم بإرشادها ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنها وضبط ما يلي: مشغولات ذهبية عبارة عن ( 2 خاتم، دبلة، سلسلة، 3 حلق )، 2 شاشة LCD، جهاز تكييف، والتي أقرت بشرائهم من متحصلات الواقعة.



وباستدعاء المجني عليها تعرفت على الهاتف المحمول واتهمتها بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحضر الأصلي وتولت النيابة العامة التحقيق.

