أخبار مصر | رئيس "إسكان البرلمان" يكشف أجندة عمل اللجنة بدور الانعقاد الأخير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "إسكان البرلمان" يكشف أجندة عمل اللجنة بدور الانعقاد الأخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن اللجنة ستلقي الضوء خلال دور الانعقاد الحالي على عدد من الموضوعات والملفات والقضايا التي تخص المواطن المصري، وتهدف لتحسين الخدمة المقدمة في نطاق الملفات المعنية بها اللجنة.

وأوضح حمودة، أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل، لوضع أجندة العمل خلال دور الانعقاد الحالي، والأخير للبرلمان، وجميع الأعضاء لديهم حرص شديد على الاهتمام بالملفات الخاصة بالمواطن المصري، سواء من خلال الرقابة أو التشريع، وعلى صعيد التشريع، يوجد عدد من التشريعات المستهدف الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، على رأسها تعديلات قانون البناء الموحد، الذي يهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين في استخراج تراخيص البناء، ووقف النمو العشوائي، ومنع البناء المخالف مرة أخرى، خاصة بعد انتهاء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

كما أكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون التسجيل العقارى يعد من القوانين المهمة أيضا المتوقع إقرارها خلال الفترة المقبلة، والتى تحظى باهتمام اللجنة، بالإضافة لمشروع قانون تنظيم جهاز مياه الشرب والصرف الصحي، حيث يعد من التشريعات الهامة والتي تخص قطاعا عريضا من المجتمع المصري، لتحسين خدمة مياه الشرب، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، بالإضافة، لمشروع قانون التطوير العقارى الذى ينظم عمل قطاع المطورين، ومشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

وفيما يخص الملفات، أكد حمودة، أن اللجنة ستتابع بدقة تنفيذ قانون التصالج فى بعض مخالفات البناء على أرض الواقع مع الحكومة، وبحث العقبات التي قد تواجه المواطن فى سبيل تقنين وحدته، مشيدا بجهد الحكومة في هذا الصدد، والخطوات التي اتخذتها من أجل تيسير الخطوات على المواطنين، بالإضافة لملف الأحوزة العمرانية، وسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية، وملف مياه الشرب والصرف الصحي، على مستوى أنحاء الجمهورية، ومتابعة تنفيذ المشروعات وفقا للجدول الزمنى، وتوفير اعتمادات مالية لتلبية احتياجات المواطنين بشأن توفير كوب مياه نظيف.