أخبار مصر | 100 طالب يشاركون في ندوة ريادة الأعمال بجامعة المنصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 100 طالب يشاركون في ندوة ريادة الأعمال بجامعة المنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت اليوم وزارة القوى العاملة " ندوة السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، وثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، والتي أقيمت لمدة يومان في إطار مبادرة "مستقبلك بين إيديك" تنفيذا للبروتوكول الموقع بين وزارة القوى العاملة وجامعة المنصورة لنشر ثقافة السلامة والصحة والمهنية، وثقافة العمل الحر، وريادة الأعمال بين شباب الجامعة، بمشاركة 100 طالب وطالبة من كلية الهندسة.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة تعمل على التواصل مع الشباب المصري خاصة طلاب الجامعات في المراحل الأخيرة لتأهيلهم وتوعيتهم بأهمية ثقافة العمل الحر من خلال الندوات التي تقام تنفيذا للبروتوكولات الموقعة مع عدد من الجامعات المصرية، مشيرا إلى أهمية أن يعي الشباب قيمة المشروعات الصغيرة لما لها من مستقبل في النهوض بالإقتصاد القومي، موضحا أن كل شاب يبدأ مشروعا صغيرا سيتحول إلى صاحب عمل في المستقبل.

وقام ممثلو الوزارة بالتوعية لثقافة العمل الحر وشرح تفصيلي عن سوق العمل ومتطلباته في المرحلة الحالية، فضلا عن أهمية التدريب للتأهيل لسوق العمل المصري.

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وفي هذا الصدد، أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن يوم الأحد، السادس من أكتوبر "عيد النصر" إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وأشار إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجرة عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وكلف "سعفان"، مديريات القوي العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة السادس من أكتوبر بمنشآت وشركات القطاع الخاص علي مستوي الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.