أخبار مصر | محافظ القاهرة يشهد حفل السفارة الألمانية بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يشهد حفل السفارة الألمانية بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد المحافظ في كلمته بأن الفترة الماضية شهدت كثير من الانجازات على صعيد تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين الجانب المصري ممثلًا في محافظة القاهرة والجانب الألماني ممثلًا في مدينتي شتوتجارت وفرانكفورت، ونحن نتطلع معًا إلى بدء مرحلة جديدة من التعاون نستكمل فيها مزيد من الانجازات ونواصل مسيرة التعاون الثنائي المزدهر في ضوء المرحلة الحالية لبناء مصر الحديثة والتي بدأت في إنشاء العديد من المشروعات القومية العملاقة بإنشاء العديد من المدن العمرانية الجديدة وعاصمة إدارية جديدة لمصر تدار بأحدث أساليب التكنولوجيا بما يساير التطورات العلمية العالمية، فضلًا عن إنشاء العديد من الطرق وشبكات مترو الأنفاق، وخلق العديد من المشروعات التي تزيد فرص الاستثمار المحلي والعالمي مع الاهتمام بالمحورين الأساسيين في بناء الإنسان المصري (الصحة والتعليم).
وتقدم المحافظ بالشكر للجانب الألماني على إقامة العديد من الفعاليات مؤخرًا لتعريف مواطني فرانكفورت وشتوتجارت بالثقافة المصرية، ونشر صور معالم القاهرة في المناطق والمواصلات العامة، في إطار الذكرى الأربعين لتوقيع اتفاقية الصداقة مع القاهرة.
ورحب المحافظ بالدكتور مارتن شايرر نائب عمدة مدينة شتوتجارت لشئون الأمن العام والرياضة والدكتور لوتس ريتيج مستشار مجلس مدينة فرانكفورت، بحضور السفير سيريل نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، والذي أكدا على سعادتهما بالتواجد بالقاهرة وتأثرهم بالحفاوة التي يتم استقبالهم بها في أي مكان بالقاهرة واهتمامهم بتعزيز العلاقات مع مدينة القاهرة ومساهماتهم بتقديم الدعم الفني والتجارب والخبرات الألمانية في كافة المجالات وخاصة في مجال التعليم والتعليم المزدوج وتبادل الطلاب.
وأكد نائب عمدة مدينة شتوتجارت بأن لدى كل منا ما يميزه عن الآخر ونحن نستخدم ما يميزنا لصالح الجميع، ونحرص على مشاركة الجانب المصري في كافة المجالات منذ عام 1979، وأعرب عن سعادته بزيارة جناح شتوتجارت بالحديقة الدولية بمدينة نصر وأعلن عن التزامه بتدعيم الحديقة وإظهارها في أحسن صورة.