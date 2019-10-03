أخبار مصر | محافظ القاهرة يشهد حفل السفارة الألمانية بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يشهد حفل السفارة الألمانية بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حفل السفارة الألمانية بالقاهرة بمناسبة العيد القومي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، والذي يواكب مرور 30 عامًا على اتحاد ألمانيا الشرقية وألمانيا الاتحادية وهدم سور برلين الفاصل بينهما، وكذلك مرور أربعين عامًا على توقيع اتفاقية التوأمة بين مدينة القاهرة ومدينتي فرانكفورت وشتوتجارت والتي تعكس مدى عمق العلاقات بين البلدين على كافة المستويات الرسمية والمحلية والشعبية.

وأكد المحافظ في كلمته بأن الفترة الماضية شهدت كثير من الانجازات على صعيد تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين الجانب المصري ممثلًا في محافظة القاهرة والجانب الألماني ممثلًا في مدينتي شتوتجارت وفرانكفورت، ونحن نتطلع معًا إلى بدء مرحلة جديدة من التعاون نستكمل فيها مزيد من الانجازات ونواصل مسيرة التعاون الثنائي المزدهر في ضوء المرحلة الحالية لبناء مصر الحديثة والتي بدأت في إنشاء العديد من المشروعات القومية العملاقة بإنشاء العديد من المدن العمرانية الجديدة وعاصمة إدارية جديدة لمصر تدار بأحدث أساليب التكنولوجيا بما يساير التطورات العلمية العالمية، فضلًا عن إنشاء العديد من الطرق وشبكات مترو الأنفاق، وخلق العديد من المشروعات التي تزيد فرص الاستثمار المحلي والعالمي مع الاهتمام بالمحورين الأساسيين في بناء الإنسان المصري (الصحة والتعليم).



وتقدم المحافظ بالشكر للجانب الألماني على إقامة العديد من الفعاليات مؤخرًا لتعريف مواطني فرانكفورت وشتوتجارت بالثقافة المصرية، ونشر صور معالم القاهرة في المناطق والمواصلات العامة، في إطار الذكرى الأربعين لتوقيع اتفاقية الصداقة مع القاهرة.