أخبار مصر | "تاريخ هرمس" ندوة بمتحف آثار مكتبة الإسكندرية

يُنظِّم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، محاضرة بعنوان "الطريق إلى هرموبولس الجديدة - فلسفة ومستقبل مدينة هرمس"، يوم الاثنين، 14 أكتوبر، في قاعة شراع الدور الثالث العلوي (F3)٬ المبنى الرئيسي بمكتبة الإسكندرية.

وتُلقي المحاضرة الدكتورة مرفت ناصر، مؤسس هرموبولس الجديدة.

وتتناول المحاضرة رحلتها لتأسيس «هرموبولس الجديدة» مستلهمة روح تلك المدينة العريقة في صعيد مصر الأوسط مستعرضة تاريخ وفلسفة تلك "المدينة الكونية" التي كان لها تأثير كبير في تاريخ الفكر اﻹنساني من خلال نظامها القيمي الفريد الذي نادى باﻹنسانية والإخاء الذي يسمو فوق ما يعرف بالأجناس والمعتقدات مما يجعل فلسفة هذا المكان نبعا لا ينضب من الأفكار التي تمكننا من تحقيق الغد الأفضل.



ولقد كان لهذه الفلسفة القديمة دورًا هامًا في تشكيل الفكر الحديث خاصة فيما يتعلق بسيكولوجية الوجود وصنع الهوية في عالم متغير وسريع لا يجد فيه الإنسان المعاصر نفسه لكي تأتي تلك الفلسفة بـ "الأمل" الذي يذكرنا بأن ما نظن أنه ماضي مازال يحمل بين طياته إمكانيات الإصباح والبعث من جديد.