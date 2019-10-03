أخبار مصر | "سعفان" يتابع سير العملية التدريبية بالوحدات المتنقلة بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" يتابع سير العملية التدريبية بالوحدات المتنقلة بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، الوحدة المركزية بالوزارة والمسئولة عن وحدات التدريب المتنقلة التي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في الأيام الماضية في أربع محافظات وهى الفيوم، الدقهلية، سوهاج، الوادي الجديد، بالمتابعة اليومية لسير عملية التدريب على مهن الخياطة والتفصيل، والسباكة والتركيبات الكهرباء، وذلك في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" والتي تأتي تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وتلقى "سعفان" تقريرا من مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، أشارت فيه إلى التزام كافة المتدربين من الشباب والفتيات، بحضور اليوم الثالث من التدريب، حيث يتم تدريب 15 سيدة على مهنة الخياطة والتفصيل لمدة شهر، وتدريب ١٥ عاملا على مهنة السباكة ومثلهم على مهنة الكهرباء لمدة أٍسبوعين لكل دورة، وانه تم إختيار المتدربين والمتدربات الأكثر احتياجا من خلال قاعدة بيانات لراغبي التدريب بالمحافظة، وذلك حتى تصل المبادرة لمن يستحقها.

وأكد الوزير أنه سيتم منح الثلاث الأوائل من كل دورة ماكينة خياطة لكل متدربة، وشنطة عدة في مهن السباكة والتركيبات الكهربائية.

وقال الوزير أنه جاري تطوير المرحلة الثانية من الوحدات المتنقلة، وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية للوزارة بأيدي عمالها في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم.، حتى يتم إطلاقها بمحافظات أخرى، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى تطوير منظومة التدريب والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من الدورات التدريبية.