أخبار مصر | ضبط 80 سيارة مخالفة وغير ملتزمة بخطوط السير بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 80 سيارة مخالفة وغير ملتزمة بخطوط السير بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت محافظة الجيزة، من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعي حملة مفاجئة على المواقف العشوائية بمحيط المدارس للوقوف على مدى التزام السائقين، بالتعريفات المرورية المقررة من قبل المحافظة وفحص التراخيص الخاصة بالسيارات وخطوط السير.

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملة استهدفت مناطق شارع السودان وناهيا وفيصل والهرم والطالبية، وعز الدين عمر والبحر الاعظم وميدان المنيب.

وأسفرت عن ضبط 80 سيارة سرفيس غير ملتزمة بخطوط السير والتعريفات المقررة وتعوق حركة سير الطلاب والمواطنين بالشوارع، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع السائقين المخالفين وتوقيع غرامات مشددة عليهم.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتنظيم حملات مكبرة بالتنسيق مع جهاز السرفيس والإدارة العامة للمرور لإزالة أي مواقف عشوائية بمحيط المدارس، والتي تعيق حركة الطلاب والمواطنين، إضافة إلى رفع الإشغالات وإزالة المعوقات التي تعترض الحركة المرورية من باعة جائلين وعربات مأكولات.

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ومن جانبه أشار رئيس جهاز السرفيس، بأنه تم تنظيم حملات بمناطق الكوبرى الخشب وإمبابة والهرم والعمرانية وأبو النمرس والمنيب، أسفرت عن ضبط 73 سيارة مخالفة للتعريفات وخطوط السير المقررة.

وفي ذات السياق، كلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمراجعة المحلات والمطاعم الواقعة بمحيط المدارس، للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة والمنتجات التى يتناولها الطلاب حفاظًا على سلامتهم وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى.

ووجه المحافظ بشن حملات تفتيش دورية لضبط المخالفين، وتنفيذ غلق وتشميع فورى للمنشأت التي يثبت مخالفتها وعرضها لمنتجات غذائية غير صالحة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما وجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مرفق الحماية المدنية لتدريب بعض العاملين بالمدارس على كيفية التعامل السريع مع أى مشكلات تتعلق بالحرائق أو الإنقاذ أو الإسعافات الأولية أو الإخلاء وغيرها من الامور الطارئة، التى قد تحدث وتلزم تدخل وتعامل سريع حفاظًا على سلامه الطلاب والعاملين بالمنشأت التعليمية.

