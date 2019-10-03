أخبار مصر | محافظة الجيزة: إصلاح الفواصل العرضية بمحور 26 يوليو.. وإغلاق جزئي لشارع السودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة: إصلاح الفواصل العرضية بمحور 26 يوليو.. وإغلاق جزئي لشارع السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت: "مما يضطرها لغلق مطلع محور ٢٦ يوليو القادم من شارع السودان ومنزل المحور المتجه لشارع السودان بشكل جزئي، بدءًا من الساعة ١٢ صباحًا يوم الجمعة الموافق ٤/١٠/٢٠١٩ وحتى الساعة الـ ٥ صباحًا يوم الأحد الموافق ٦/١٠/٢٠١٩ وكذا الساعة ١٢ صباحا يوم الجمعة الموافق ١١/١٠/٢٠١٩ وحتى الساعة الـ5 من صباح الأحد الموافق ١٣/١٠/٢٠١٩".
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة للمرور قامت بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية بمحيط الأعمال بالكامل للتسهيل على قائدي المركبات ومساعدتهم في الاتجاهات الجديدة، مشددا على توجيه الشركات المنفذة للأعمال بالالتزام بالمواعيد المحددة في التنفيذ، لعدم التأثير على الحركة المرورية لما للمحور من أهمية.
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدي المركبات، بالالتزام بتوجيهات اللجان المرورية لتجنب الازدحام المروري خلال تنفيذ أعمال الصيانة.
وفي ذات الإطار، أعلنت المحافظة، عن لائحة جديدة لمضبوطات حالات الإشغال بالطريق العام، في إطار مجهودات المحافظة لمواجهة كافة أوجه الإشغال والحفاظ على الطريق، لعدم إعاقة حركة المارة والسيارات وفرض الانضباط بالشارع.
وأصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بلائحة الإشغالات الجديدة للعمل بها في الأحياء والمراكز والمدن، وشهدت القيم السعرية لحالات الإشغال عقوبات مادية رادعة للمخالفين، حيث بدأت القيم السعرية للمخالفات من 20 جنية كحد أدنى للكرسي الواحد المضبوط من المحلات والمقاهي والمنشات التجارية وغيرها إلى 30 ألف جنية للحفار والبامب الخرساني المستخدمين في أعمال البناء المخالف.