أخبار مصر | محافظة الجيزة: إصلاح الفواصل العرضية بمحور 26 يوليو.. وإغلاق جزئي لشارع السودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة: إصلاح الفواصل العرضية بمحور 26 يوليو.. وإغلاق جزئي لشارع السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ أعمال صيانة وإزالة المعوقات بمختلف الطرق والمحاور المرورية بنطاق المحافظة، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة، بإجراء أعمال صيانة الفواصل العرضية الخاصة بمحور ٢٦ يوليو بنطاق المحافظة.

وأضافت: "مما يضطرها لغلق مطلع محور ٢٦ يوليو القادم من شارع السودان ومنزل المحور المتجه لشارع السودان بشكل جزئي، بدءًا من الساعة ١٢ صباحًا يوم الجمعة الموافق ٤/١٠/٢٠١٩ وحتى الساعة الـ ٥ صباحًا يوم الأحد الموافق ٦/١٠/٢٠١٩ وكذا الساعة ١٢ صباحا يوم الجمعة الموافق ١١/١٠/٢٠١٩ وحتى الساعة الـ5 من صباح الأحد الموافق ١٣/١٠/٢٠١٩".

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة للمرور قامت بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية بمحيط الأعمال بالكامل للتسهيل على قائدي المركبات ومساعدتهم في الاتجاهات الجديدة، مشددا على توجيه الشركات المنفذة للأعمال بالالتزام بالمواعيد المحددة في التنفيذ، لعدم التأثير على الحركة المرورية لما للمحور من أهمية.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدي المركبات، بالالتزام بتوجيهات اللجان المرورية لتجنب الازدحام المروري خلال تنفيذ أعمال الصيانة.