أخبار مصر | برلمانية: افتتاح الرئيس لمعرض تراثنا يشجع على زيادة الإنتاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: افتتاح الرئيس لمعرض تراثنا يشجع على زيادة الإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي معرض "تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات" الذي نظمه جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مُؤكدة أن حرص الرئيس على المشاركة في الافتتاح يشجع على التوسع وزيادة الإنتاج لتوفير فرص عمل جديدة.

وأكدت فايقة، أن توجيه الرئيس بزيادة مقدار الدعم المالي المقدم للمعرض من قبل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك دراسة إقامة المعرض بشكل دائم على مدار العام مع إقامة معارض خارجية لفتح أسواق تصديرية في مختلف دول العالم، من شأنه يعمل على تطوير الأداء بالمعرض ودعم الشركات.

وطالبت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، الوزارات المعنية بضرورة العمل على رفع قدرات المصنعين الصغار لتلائم احتياجات السوق الداخلي والخارجي وتحقيق أعلى عائد ممكن لهم، حيث إن المشروعات الصغيرة هي مستقبل الاقتصاد المصري ويجب توجيه أكبر دعم لها.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات، والذي يقام بتنظيم من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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والتقى الرئيس أثناء تفقده المعرض بمعظم العارضين وأصحاب المشروعات من مختلف المحافظات، حيث شجعهم على التوسع وزيادة الإنتاج لتوفير فرص عمل جديدة ولنقل خبراتهم الفنية والصناعية لصغار الحرفيين ورفع قدراتهم التصنيعية لتلائم احتياجات السوق الداخلي والخارجي لتحقيق اعلي عائد ممكن لهم ولتكون من اهم دعائم التنمية التي تخدم الاقتصاد الوطني.

كما استمع الرئيس من العارضين لمقترحاتهم بشأن زيادة تنافسية تلك المنتجات المتميزة وتسويقها سواء داخل مصر أو خارجها.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه في هذا الإطار وجه الرئيس بزيادة مقدار الدعم المالي المقدم للمعرض من قبل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك دراسة إقامة المعرض بشكل دائم على مدار العام مع إقامة معارض خارجية لفتح أسواق تصديرية في مختلف دول العالم.

ويعتبر معرض "تراثنا" من أكبر المعارض المتخصصة في مجال الحرف اليدوية والتراثية والذي يضم حوالي ٥٠٠ عارض في هذا المجال، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التي تهدف إلى دعم هذه الفنون الحرفية وعرض منتجاتها المتميزة، وفتح آفاق أوسع لانتشارها وتطورها وكذلك تشجيع الشباب على تعلم هذه الحرف والفنون اليدوية الراقية، وإتقانها وإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر في هذا المجال توفر لهم فرص عمل مربحة ومستقرة.