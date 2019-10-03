شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تتقدم ببلاغ ضد «العامة للبترول»: «لوّثت شاطئ ضي القمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم مسؤولو الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالغردقة، الخميس، بلاغًا للمحامي العام لنيابات البحر الأحمر ضد مسؤولي الشركة «العامة للبترول» في رأس غارب، لتسببهم في «تلوث شاطئ ضي القمر بالزيت الخام».

Advertisements

وأكدت مصادر بيئية بالبحر الأحمر في تصريحات صحفية، الخميس، أن «نتائج التقرير الفني الخاص بتحديد بصمة الزيت الخام من البقع الزيتية التي تم اخذ عينها منها من خبراء جهاز شؤون البيئة وتم تحليلها بمعامل جهاز شؤون البيئة بالسويس اكدت انها مطابقة لبصمة الزيت الخاصة بإحدى المنصات البحرية التابعة للشركة العامة للبترول ومن المقرر تكليف اللجنة الفنية بتحديد القيمة المالية للأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية لتحديد قيمة الغرامة المالية للأضرار، التي لحقت بالبيئة البحرية بسبب التلوث بالبقع الزيتية».

كانت اللجنة الفنية التي شكلتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة لمعاينة التلوث البترولي، الذي شهدته شواطئ مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، حيث كشفت عن أن «التلوث عبارة عن تلوث بالبقع الزيتية الخام على مسافة ١٥٠٠ متر، ما أدى إلى وجود شريط من التلوث بشاطئ ضي القمر».

كان شاطئ «ضي القمر» جنوب الشركة العامة للبترول برأس غارب شمال البحر الاحمر قد شهد تلوث بترولي الأيام الماضية بعد أن غطى التلوث بالبقع الزيتية مساحات كبيرة من الشاطئ، حيث تم رصد التلوث من جانب أجهزة وزارة البيئة.