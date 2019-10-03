شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

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