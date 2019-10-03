شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تحقق مع عاملين بـ«ري الشرقية» بتهمة الاستيلاء على المال العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تباشر نيابة قسم ثانٍ الزقازيق، بإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، التحقيق في واقعة اتهام عاملين بري الشرقية بالاستيلاء على أموال أميرية بدون وجه حق ومنحها لأسماء وهمية من خارج المديرية.

كانت الأجهزة الرقابية بالشرقية تلقت إخطارًا بقيام عاملين بمنظومة الدفع الإلكتروني بمديرية ري الشرقية؛ بالتلاعب في إدخال بيانات الموظفين وصرف ملايين الجنيهات لأسماء وهمية ليس لها وجود تعاقدي أو وظيفي بالمديرية، بناء على تقرير مخالفة رصده الجهاز المركزي للمحاسبات وتم تشكيل لجنة لفحص المخالفات.

وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات مباحث الأموال العامة وفحص المخالفات بشأن الواقعة.