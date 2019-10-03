شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يهنئ النائب العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، الخميس، المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بمكتب النائب العام بالرحاب، وذلك لتهنئته بتوليه المنصب خلفًا للمستشار نبيل صادق.

وأعرب الوزير خلال اللقاء عن بالغ التقدير للنيابة العامة ولدورها في الذود عن المجتمع وحمايته، وذلك بالتطبيق العادل للقانون والحاسم في التصدي لصور الجريمة المختلفة، كما أثنى على ما تقوم به النيابة العامة من جهود في تطوير إداراتها المختلفة، وتدريب أعضائها.

كما ناقش مع النائب العام أوجه الدعم التي تقدمها وزارة العدل للنيابة العامة في هذه المجالات للنهوض برسالتها في تحقيق العدالة وسيادة القانون.